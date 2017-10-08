Сердцем в России: жители Греции доверяют Путину больше, чем Меркель и Трампу

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Афины, 8 октября. Жители Греции доверяют президенту РФ Владимиру Путину больше, чем другим мировым лидерам.

По данным последнего опроса общественного мнения, проведенного социологами Университета Македонии, Путин значительно опережает канцлера ФРГ Ангелу Меркель, о положительном отношении к которой сообщили 40,5% респондентов, и лидера США Дональда Трампа, набравшего только 16,5% голосов, уточняет местная газета «Катимерини».

Напомним, в минувшем сентябре исследовательский цент Pew провел соцопрос в 37 странах мира, выяснив, что больше всего президенту РФ Владимиру Путину доверяют жители Греции и Ливана.

