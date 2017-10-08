Охранник детского сада в Бразилии сжег семь детей из-за спора с начальством

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Рио-де-Жанейро, 8 октября. Страшная трагедия произошла в Бразилии — семь воспитанников детского сада погибли, сожженные заживо охранником по имени Дамиан Соарес дус Сантос, погибла также воспитательница детского сада. Сам виновник возгорания погиб вместе со своими жертвами.

50-летний охранник детского сада в городе Жанауба, серьезно повздорил со своим начальством, требуя положенный ему отпуск. Руководство отказало и охранник пошел на отчаянные действия: мужчина облил семерых детей и себя бензином, после чего поджег спичку. Пытавшаяся спасти детей воспитательница по имени Ясмин Медейрос Сальвино также погибла.

Погибшим детям было по четыре года. Изначально четверо детей были найдены мертвыми на месте преступления, позже еще трое умерли в госпитале, сообщает телеканал «Подмосковье 360°». Этим список пострадавших не исчерпывается — огонь мгновенно распространился по зданию, в результате чего пострадали еще 43 человека.

В настоящее время бразильская полиция выясняет все обстоятельства происшествия.