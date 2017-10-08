Сирия: штурмовые отряды САА при поддержке ВКС РФ окружают ИГ в Маядине

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Дамаск, 8 октября. Штурмовые отряды Сирийской арабской армии при поддержке ВКС РФ ведут операцию по окружению террористов ИГ1 в городе Меядин, одном из крупнейших оплотов боевиков в провинции Дейр эз-Зор.

По данным источника РИА Новости, в настоящее время правительственные войска при поддержке ВКС РФ ведут зачистку на западных окраинах Меядина.

Напомним, в этом городе игиловцы концентрировали свои силы, а после перебрасывали их в сторону Дейр эз-Зора и трассы, ведущей в Пальмиру. Главой целью запрещенной в России группировки было блокирование основного пути снабжения административного центра провинции.

Ранее ВКС РФ ликвидировали южнее Дейр эз-Зора более 60 иностранных наемников Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, среди наемников были выходцев из СНГ, Туниса и Египта. Кроме того, были уничтожены 12 внедорожников боевиков с крупнокалиберным вооружением.

По последним данным российского оборонного ведомства, террористы контролируют в Сирии менее 10% территории.

1 Организация запрещена на территории РФ.