Сирия новости 8 октября 12.30: 15 мирных жителей Хасаки погибло под огнем коалиции, в Даръа террористы взорвали машину ССА

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Сирия, 8 октября. Под ударами ВВС международной коалиции погибло 15 мирных жителей Хасаки, в Даръа террористы ИГИЛ1 взорвали автомобиль ССА, Турция продолжает стягивать силы к границе с Идлибом. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: поддерживают САА на востоке Хомса, обеспечивают продвижение армии САР в Дейр эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожили группу боевиков «Тахрир аш-Шам» в районе Бейт Джинн, наступают на позиции радикалов в Восточной Гуте, противостоит «Ан-Нусре» в Хаме.

«Исламское государство»: атакует позиции САА на востоке Хомса, теряет позиции в Дейр эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: готовится к атакам со стороны Турции в Идлибе и Алеппо, ведет бои с САА в Хаме.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ1 в провинции Даръа, готовится к операции против «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

Курды: готовятся к атакам со стороны Турции в Алеппо, освободили от ИГ город Ас-Сава в Дейр эз-Зоре.

Международная коалиция: нанесла несколько ударов в Хасаке, в результате чего погибло 15 мирных жителей.

Провинция Дамаск

В районе ферм Бейт Джинн Сирийская арабская армия (САА) и союзники уничтожили группу боевиков «Тахрир аш-Шам», сообщает информационное агентство Almanar News.

Правительственные войска начали новое наступление на зоны дислокации боевиков радикальной оппозиции в Восточной Гуте Дамаска. Al-Masdar News пишет, что сирийская армия продвигается в районы Айн Тарма и Джобар под прикрытием тяжелой артиллерии. В это же время официальный канал Сирийской свободной армии (ССА) в Twitter (@FSAPlatform) передает, что в окрестностях Айн Тармы начались жестокие бои между правительственными силами и боевиками группировки. По данным оппозиционного канала, в первых столкновениях погибло несколько солдат армии САР. Официально подтвержденной информации о потерях в рядах войск Башара Асада нет.

Провинция Алеппо

Медиакрыло коалиции «Тахрир аш-Шам» сообщает, что боевики группировки находятся в состоянии боевой готовности и ожидают атак со стороны других оппозиционных формирований, действующих на западе Алеппо. Кроме того, сторонники «Джебхат ан-Нусры»1 готовятся к нападению протурецкой Сирийской свободной армии (ССА), сообщает Almanar News. Напомним, в соседнюю провинцию Идлиб вчера прибыло 15 отрядов подконтрольных Анкаре боевиков общей численностью 850 человек. Основной целью присутствия турецких сил в Сирии является борьба с террористами «Тахрир аш-Шам», однако в качестве дополнительной задачи для ССА рассматривается противостояние курдским формированиям в Африне. Almanar News передает, что Демократические силы Сирии (SDF) ведут активный набор добровольцев в отряд, который будет действовать в провинции Алеппо.

Провинция Хомс

В районе города Эс-Сухне продолжаются бои между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Исламского государства»1. Damascus Now сообщает, что ВКС РФ, поддерживающие правительственные войска Сирии в борьбе с радикальными исламистами, наносят удары по позициям ИГ в окрестностях Эс-Сухне. Под прикрытием российской авиации солдаты армии САР смогли уничтожить «джихад-мобиль» «Исламского государства».

Напомним, после того, как САА при поддержке ВКС РФ зачистила «Акербатский котел», террористы ИГ, оставшиеся на территории Хомса, начали контратаковать позиции войск Башара Асада. Радикальные исламисты прибегают к атакам смертников, стараясь как можно дольше сдерживать продвижение правительственных войск в регионе. Однако, эффективная работа ВКС России позволяет солдатам САА не только отражать нападения ИГИЛ, сохраняя свои позиции, но и двигаться в направлении провинции Дейр эз-Зор, где на данный момент сосредоточены главные силы террористической организации.

Провинция Дейр эз-Зор

Военный Telegram-канал (@C_Military1) пишет, что Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ освободила от ИГИЛ населенный пункт Мурат аль-Фаука в окрестностях Аль-Маядина. Кроме того, автор публикации отмечает, что эффективные действия ВКС России против радикальных исламистов вынуждает членов «Исламского государства» эвакуироваться из города Аль-Маядин. Ранее сообщалось, что командование ИГ покинуло город и в срочном порядке отправилось в Абу Кемаль.

В это время на северо-западных окраинах административного центра провинции Дейр эз-Зор продвигаются отряды Демократических сил Сирии (SDF). По сообщению местного источника в Facebook (@dimashq.now), бойцы отрядов курдского ополчения освободили от «Исламского государства» город Ас-Сава.

Провинция Даръа

На западе провинции Даръа продолжается противостояние между Сирийской свободной армией (ССА) и боевиками группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольной ИГИЛ. Almanar News пишет, что бои между радикальными исламистами и оппозиционным формированием происходят в районе поселения Аль-Шейх Саад. Кроме того, информационное агентство сообщает, что в районе деревни Зезун сдетонировало взрывное устройство, заложенное в автомобиль «свободной армии». Данных о потерях в рядах ССА нет.

В это время на юге провинции продолжаются столкновения между радикалами коалиции «Тахрир аш-Шам» и Сирийской арабской армией (САА).

Провинция Идлиб

Военный источник в Twitter (@WyvernReports) сообщает, что турецкая армия продолжает стягивать силы к границе с сирийской провинцией Идлиб. Telegram-канал (@NRVR11) пишет, что турецкие военные начали обстрел позиций боевиков «Тахрир аш-Шам» в районе населенного пункта Дейр Хасан.

В это время сторонники «Джебхат ан-Нусры» заявляют о боях с турецкими военнослужащими в окрестностях поселения Кафр Люсин. Сообщение членов «Тахрир аш-Шам» передает военный источник в своем аккаунте в Telegram (@C_Military1).

Напомним, вчера президент Турции объявил о начале операции вооруженных сил страны против радикалов «Тахрир аш-Шам», установивших контроль над столицей и несколькими поселениями провинции Идлиб. В сирийский регион прибыло 15 отрядов подконтрольной Анкаре Сирийской свободной армии (ССА).

Провинция Хама

Боевики «Тахрир аш-Шам» открыли огонь по расположениям Сирийской арабской армии (САА) в районе населенного пункта Каср аль-Мухаррам на северо-востоке провинции Хама, сообщает военный Telegram-канал (@NRVR11). Также местный источник пишет, что в районе населенного пункта Абу Дали продолжается ожесточенное противостояние между правительственными войсками и союзными силами с одной стороны и боевиками «Джебхат ан-Нусры» - с другой. Ранее сообщалось, что в борьбе против радикалов «Ан-Нусры» Сирийскую арабскую армию (САА) поддерживают ВКС РФ. Российская авиация нанесла ряд точечных ударов по зонам дислокации террористов, уничтожив несколько фортификационных сооружений и десятки боевиков.

Провинция Хасака

ВВС международной коалиции нанесли удары по предполагаемым позициям боевиков «Исламского государства» на юге провинции Хасака. Информационное агентство Almanar News передает, что в результате авианалета сил антитеррористического альянса во главе с США на деревню Маркада было убито 15 мирных жителей поселения.

Напомним, международная коалиция оказывают материальную и военную поддержку курдским отрядам ополчения, контролирующим большую часть Хасаки. Действия альянса во главе с Соединенными Штатами не редко приводят к потерям среди мирного населения. Случаи, когда под огнем коалиции гибли десятки мирных сирийцев, зарегистрированы в провинциях Ракка и Дейр эз-Зор.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)