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Весь мир
Сирия: опубликовано видео ввода турецкой армии в провинцию Идлиб
Весь мир
Сирия: опубликовано видео ввода турецкой армии в провинцию Идлиб
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    Сирия: опубликовано видео ввода турецкой армии в провинцию Идлиб

    12:20  8 Октября 2017
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    Сирия: опубликовано видео ввода турецкой армии в провинцию Идлиб

    Анкара, 8 октября. В провинции Идлиб на северо-западе Сирии началась «серьезная» военная операция, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    Как сообщает агентство Associated Press, подразделения оппозиционных сил Сирии, которых поддерживает Турция, выступит союзником турецкой армии.

    Агентство Reuters сообщает, что силы турецкой армии перешли границу провинции Идлиб в сопровождении боевиков из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (коалиция во главе с запрещенной в России международной террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра»1).

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
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