Коалиция США объявила о начале финального штурма ИГ в Ракке

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Ракка, 8 октября. Окончательный штурм террористов ИГ1 в городе Ракка в Сирии начнется в воскресенье вечером. Об этом заявил полевой командир сирийских демократических сил (SDF), отметив, что штурм пройдет при поддержке коалиции США.

По его словам, нападение будет сосредоточено на площади вокруг стадиона: отряды союзников попытаются попытаются окружить его, сообщает Reuters.

Ранее представитель SDF Джихан Шейх Ахмад в обращении на сайте кампании по освобождению города заявил, что намерен объявить об очищении Ракки от ИГ «в ближайшие несколько дней».

Напомним, группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.