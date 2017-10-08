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Коалиция США объявила о начале финального штурма ИГ в Ракке
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    Коалиция США объявила о начале финального штурма ИГ в Ракке

    12:12  8 Октября 2017
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    Коалиция США объявила о начале финального штурма ИГ в Ракке

    Ракка, 8 октября. Окончательный штурм террористов ИГ1 в городе Ракка в Сирии начнется в воскресенье вечером. Об этом заявил полевой командир сирийских демократических сил (SDF), отметив, что штурм пройдет при поддержке коалиции США.

    По его словам, нападение будет сосредоточено на площади вокруг стадиона: отряды союзников попытаются попытаются окружить его, сообщает Reuters.

    Ранее представитель SDF Джихан Шейх Ахмад в обращении на сайте кампании по освобождению города заявил, что намерен объявить об очищении Ракки от ИГ «в ближайшие несколько дней».

    Напомним, группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #ракка #штурм
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