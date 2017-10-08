«Ему остается только закрыть Госдеп»: Пушкова удивили пожелания Трампа в адрес Тиллерсона

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Москва, 8 октября. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал пожелание президента США Дональда Трампа о большей жесткости со стороны госсекретаря Рекса Тиллерсона. «Куда уж жестче?» – удивился политик.

«Трамп хочет от Тиллерсона большей жесткости. Не вполне ясно, куда уж жестче. Разве что закрыть Госдеп и объявить войну всем несогласным с США», — написал Пушков в Twitter.

Напомним, накануне президент США оценил свои отношения с Тиллерсоном как «очень хорошие», отметив при этом, что иногда ему хотелось бы, чтобы тот был более жестким.

Таким образом Трамп опроверг сообщения американских СМИ о том, что у него существует конфликт с Тиллерсоном, и тот может покинуть свой пост.

Ранее неоднократно обвиняемый Трампом в дезинформации телеканал NBC News распространил информацию о том, что Трамп был недоволен тем, что Тиллерсон якобы нелицеприятно высказался в его адрес после его визита в Пентагон.