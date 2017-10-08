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Политика
Ему остается только закрыть Госдеп: Пушкова удивили пожелания Трампа в адрес Тиллерсона
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    Ему остается только закрыть Госдеп: Пушкова удивили пожелания Трампа в адрес Тиллерсона

    11:56  8 Октября 2017  /обновлено: 12:13  08 Октября 2017
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    «Ему остается только закрыть Госдеп»: Пушкова удивили пожелания Трампа в адрес Тиллерсона

    Москва, 8 октября. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал пожелание президента США Дональда Трампа о большей жесткости со стороны госсекретаря Рекса Тиллерсона. «Куда уж жестче?» – удивился политик.

    «Трамп хочет от Тиллерсона большей жесткости. Не вполне ясно, куда уж жестче. Разве что закрыть Госдеп и объявить войну всем несогласным с США»,  — написал Пушков в Twitter.

    Напомним, накануне президент США оценил свои отношения с Тиллерсоном как «очень хорошие», отметив при этом, что иногда ему хотелось бы, чтобы тот был более жестким.

    Таким образом Трамп опроверг сообщения американских СМИ о том, что у него существует конфликт с Тиллерсоном, и тот может покинуть свой пост.

    Ранее  неоднократно обвиняемый Трампом в дезинформации телеканал NBC News распространил информацию о том, что Трамп был недоволен тем, что Тиллерсон  якобы нелицеприятно высказался в его адрес после его визита в Пентагон.

     

    Автор: Алексей Громов
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