Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Сирия новости 8 октября 12.30: 15 мирных жителей Хасаки погибло под огнем коалиции, в Даръа террористы взорвали машину ССА
Политика
Пушков о планах Эр-Рияда сотрудничать с Москвой: Диктат США уже не работает
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пушков о планах Эр-Рияда сотрудничать с Москвой: Диктат США уже не работает

    11:43  8 Октября 2017
    74

    Пушков о планах Эр-Рияда сотрудничать с Москвой: Диктат США уже не работает

    Москва, 8 октября. Вашингтон теряет свое влияние на страны-союзники, считает российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление главы МИД  Саудовской Аравии о намерениях Эр-Рияда развивать сотрудничество с Москвой, несмотря на жесткую политику США в адрес России.   По мнению Пушкова, это показывает, что диктат США в отношении государств-союзников уже не работает.

    «Эр-Риад будет сотрудничать с Москвой вопреки жесткой линии США в отношении России. Важный знак: США еще влиятельны, но их диктат уже не работает»,  — говорится в сообщении политика в Twitter.

    Напомним, ранее король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд заявил, что развитие отношений с Россией не нарушает стратегического партнерства с США. По мнению иорданского политического аналитика, «Саудовская Аравия не станет Москве союзником, а США – врагом».

    «Саудовская Аравия желает достичь баланса после завершения двух кризисов – сирийского и йеменского – и понимает, что США ей не могут помочь в Сирии и Йемене, а бразды правления у русских»,  — заявила Хаят аль-Атыйя в комментарии РИА Новости.

    Автор: Алексей Громов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017 4370

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        52354

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        89428

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107803

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30127
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Застрявшие в Саудовской Аравии и Малайзии экипажи «ВИМ-Авиа» вернулись в Москву

        Застрявшие в Саудовской Аравии и Малайзии экипажи «ВИМ-Авиа» вернулись в Москву

        11:14   8 Октября 2017
        33
        Путин поздравил работников сельского хозяйства в России с рекордным урожаем

        Путин поздравил работников сельского хозяйства в России с рекордным урожаем

        10:19   8 Октября 2017
        132
        Посол США Хантсман назвал свою главную цель в России

        Посол США Хантсман назвал свою главную цель в России

        7:32   8 Октября 2017
        990
        1997 — 2017: Россия двадцать лет спустя

        1997 — 2017: Россия двадцать лет спустя

        12:02   7 Октября 2017
        23800