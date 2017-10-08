Пушков о планах Эр-Рияда сотрудничать с Москвой: Диктат США уже не работает

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Москва, 8 октября. Вашингтон теряет свое влияние на страны-союзники, считает российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление главы МИД Саудовской Аравии о намерениях Эр-Рияда развивать сотрудничество с Москвой, несмотря на жесткую политику США в адрес России. По мнению Пушкова, это показывает, что диктат США в отношении государств-союзников уже не работает.

«Эр-Риад будет сотрудничать с Москвой вопреки жесткой линии США в отношении России. Важный знак: США еще влиятельны, но их диктат уже не работает», — говорится в сообщении политика в Twitter.

Эр-Риад будет сотрудничать с Москвой вопреки жесткой линии США в отн. России. Важный знак: США еще влиятельны, но их диктат уже не работает — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 8, 2017

Напомним, ранее король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд заявил, что развитие отношений с Россией не нарушает стратегического партнерства с США. По мнению иорданского политического аналитика, «Саудовская Аравия не станет Москве союзником, а США – врагом».

«Саудовская Аравия желает достичь баланса после завершения двух кризисов – сирийского и йеменского – и понимает, что США ей не могут помочь в Сирии и Йемене, а бразды правления у русских», — заявила Хаят аль-Атыйя в комментарии РИА Новости.