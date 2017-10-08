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Сирия: турецкие войска входят в провинцию Идлиб
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    Сирия: турецкие войска входят в провинцию Идлиб

    11:42  8 Октября 2017
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    Сирия: турецкие войска входят в провинцию Идлиб

    Идлиб, 8 октября. Силы турецкой армии перешли границу провинции Идлиб в сопровождении боевиков из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (коалиция во главе с запрещенной в России международной террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра»1). Об этом стало известно Reuters со слов источника, живущего на сирийско-турецкой границе.

    Напомним, ранее источники сообщили о том, что турецкие войска вступили в противоборство с террористами «Тахрир аш-Шам» на границе. Ранее президент Турции Эрдоган объявил, что в ближайшее время ВС Турции проведут там контртеррористическую операцию.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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