Сирия: турецкие войска входят в провинцию Идлиб

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Идлиб, 8 октября. Силы турецкой армии перешли границу провинции Идлиб в сопровождении боевиков из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (коалиция во главе с запрещенной в России международной террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра»1). Об этом стало известно Reuters со слов источника, живущего на сирийско-турецкой границе.

Напомним, ранее источники сообщили о том, что турецкие войска вступили в противоборство с террористами «Тахрир аш-Шам» на границе. Ранее президент Турции Эрдоган объявил, что в ближайшее время ВС Турции проведут там контртеррористическую операцию.

1 Организация запрещена на территории РФ.