Эр-Рияд надеется, что оппозиция Сирии сумеет объединиться к переговорам в Женеве

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Москва, 8 октября. Сирийская оппозиция должна успеть объединиться, чтобы представлять свою позицию на межсирийских переговорах в Женеве и определять будущее САР. Об этом заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

Самое главное, по словам саудовского дипломата, это запустить сейчас политический процесс в Сирии, в ходе которого власти и оппозиция Сирии будут вместе работать над решением проблем страны.

«А чтобы он был эффективным, нам нужна объединенная оппозиция. И этого хотим не только мы, но и Россия, Египет, США — все страны Международной группы поддержки Сирии», — подчеркнул аль-Джубейр.

Как отметил министр, усилия Эр-Рияда по объединению сирийской оппозиции в данном случае не вступают в противоречие с линией Москвы — напротив, «Россия оказывает значительную поддержку нашим усилиям по объединению оппозиции, как и американцы, и представители европейских стран».

Ранее усилия Саудовской Аравии позволили добиться создания Высшего комитета по переговорам сирийской «умеренной оппозиции», который позволил представителям антиправительственных сил участвовать в переговорах в Женеве и Астане.