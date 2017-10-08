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Застрявшие в Саудовской Аравии и Малайзии экипажи «ВИМ-Авиа» вернулись в Москву
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    Застрявшие в Саудовской Аравии и Малайзии экипажи «ВИМ-Авиа» вернулись в Москву

    11:14  8 Октября 2017
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    Застрявшие в Саудовской Аравии и Малайзии экипажи «ВИМ-Авиа» вернулись в Москву

    Москва, 8 октября. В течение минувшей ночи остававшиеся в Малайзии и Саудовской Аравии экипажи самолетов российской авиакомпании «ВИМ-Авиа» смогли вернуться в Москву. Как сообщил советник главы Росавиации Сергей Извольский, на родину вернулись все 40 человек.

    «Сегодня ночью все 40 человек вернулись в Москву», — рассказал Извольский РИА Новости.

    Напомним, финансовая катастрофа и прочие неурядицы в «ВИМ-Авиа» привели к тому, что члены экипажей самолетов компании, работавшие с Саудовской Аравии и Малайзии не смогли своевременно вернуться домой. Им пришлось остаться в отелях Медины и Куала-Лумпура, при этом у компании не нашлось средств, чтобы оплатить им проживание в отелях.

    Билеты членам экипажей были оплачены «Аэрофлотом». Росавиация дала указание российскому перевозчику оплатить их в счет дальнейших взаиморасчетов с отраслью.

    Застрявшие в Саудовской Аравии и Малайзии экипажи «ВИМ-Авиа» вернулись в Москву

    Напомним, ранее стало известно, что «Аэрофлот» приостановил финансирование «ВИМ-Авиа». После приостановки полетов перевозчика из-за долгов за рубежом оказались около 27,5 тысяч человек.

    Автор: Валентин Меликов
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