Застрявшие в Саудовской Аравии и Малайзии экипажи «ВИМ-Авиа» вернулись в Москву

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Москва, 8 октября. В течение минувшей ночи остававшиеся в Малайзии и Саудовской Аравии экипажи самолетов российской авиакомпании «ВИМ-Авиа» смогли вернуться в Москву. Как сообщил советник главы Росавиации Сергей Извольский, на родину вернулись все 40 человек.

«Сегодня ночью все 40 человек вернулись в Москву», — рассказал Извольский РИА Новости.

Напомним, финансовая катастрофа и прочие неурядицы в «ВИМ-Авиа» привели к тому, что члены экипажей самолетов компании, работавшие с Саудовской Аравии и Малайзии не смогли своевременно вернуться домой. Им пришлось остаться в отелях Медины и Куала-Лумпура, при этом у компании не нашлось средств, чтобы оплатить им проживание в отелях.

Билеты членам экипажей были оплачены «Аэрофлотом». Росавиация дала указание российскому перевозчику оплатить их в счет дальнейших взаиморасчетов с отраслью.

Напомним, ранее стало известно, что «Аэрофлот» приостановил финансирование «ВИМ-Авиа». После приостановки полетов перевозчика из-за долгов за рубежом оказались около 27,5 тысяч человек.