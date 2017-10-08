«Пусть попробуют и взвоют»: воюющий в Донбассе актер Пашинин заявил о расколе в украинской армии

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Киев, 8 октября. Российский актер Анатолий Пашинин, в августе вступивший в батальон добровольцев АТО и теперь воющий в Донбассе, объяснил, почему не захотел служить в Вооруженных силах Украины.

«ВСУ с каждым годом скатывается в крепостную советскую армию. И дело не в форме, наряди ты их хоть в золотые галуны и ботфорты. Вы посмотрите на наше командование», – заявил он в интервью украинскому изданию «Обозреватель».

Он не стал отрицать, что сейчас что батальоны добровольцев АТО постепенно интегрируют в ВСУ, однако сам Пашинин переходить в ряды украинской армии не собирается. Такого же мнения, по его словам, придерживаются и воюющие с ним «товарищи».

При этом, как заметил Пашинин, командование ВСУ неоднократно заявляет о том, что добровольческие батальоны якобы полностью контролируются и подчиняются Киеву.

«Ну пусть попробуют подчинить, например, меня. Да они просто взвоют», – заявил Пашинин.

Напомним, ранее актер уже заявлял о расколе в украинской армии, объясняя свое решение вступить в батальон Украинской добровольческой армии, назвал себя«нежным цветочком» и сравнил с Диогеном.