Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Сирия: опубликовано видео ввода турецкой армии в провинцию Идлиб
Украина
«Пусть попробуют и взвоют»: воюющий в Донбассе актер Пашинин заявил о расколе в украинской армии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Пусть попробуют и взвоют»: воюющий в Донбассе актер Пашинин заявил о расколе в украинской армии

    11:07  8 Октября 2017
    940

    «Пусть попробуют и взвоют»: воюющий в Донбассе актер Пашинин заявил о расколе в украинской армии

    Киев, 8 октября. Российский актер Анатолий Пашинин, в августе вступивший в батальон  добровольцев АТО и теперь воющий в Донбассе, объяснил, почему не захотел служить в Вооруженных силах Украины.

    «ВСУ с каждым годом скатывается в крепостную советскую армию. И дело не в форме, наряди ты их хоть в золотые галуны и ботфорты. Вы посмотрите на наше командование», – заявил он в интервью украинскому изданию «Обозреватель».

    Он не стал отрицать, что сейчас  что батальоны добровольцев АТО постепенно интегрируют в ВСУ, однако сам Пашинин переходить в ряды украинской армии не собирается. Такого же мнения, по его словам, придерживаются и воюющие с ним «товарищи». 

    При этом, как заметил Пашинин, командование ВСУ неоднократно заявляет о том, что добровольческие батальоны якобы полностью контролируются и подчиняются Киеву. 

    «Ну пусть попробуют подчинить, например, меня. Да они просто взвоют», – заявил Пашинин.

    Напомним, ранее актер уже заявлял о расколе в украинской армии, объясняя свое решение вступить в батальон Украинской добровольческой армии, назвал себя«нежным цветочком» и сравнил с Диогеном.

    Автор: Алексей Громов
    #всу #киев #донбасс #украина #пашинин #добровольцы ато
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017 4370

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        52354

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        89424

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107802

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30127
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Застрявшие в Саудовской Аравии и Малайзии экипажи «ВИМ-Авиа» вернулись в Москву

        Застрявшие в Саудовской Аравии и Малайзии экипажи «ВИМ-Авиа» вернулись в Москву

        11:14   8 Октября 2017
        33
        Путин поздравил работников сельского хозяйства в России с рекордным урожаем

        Путин поздравил работников сельского хозяйства в России с рекордным урожаем

        10:19   8 Октября 2017
        131
        Посол США Хантсман назвал свою главную цель в России

        Посол США Хантсман назвал свою главную цель в России

        7:32   8 Октября 2017
        989
        1997 — 2017: Россия двадцать лет спустя

        1997 — 2017: Россия двадцать лет спустя

        12:02   7 Октября 2017
        23799