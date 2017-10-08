Эксперт объяснил причины развала угольной промышленности на Украине
Москва, 8 октября. В настоящее время на Украине наблюдается резкая деградация всей угольной промышленности — Киев лишился доступа к многочисленным шахтам, оказавшимся на территории народных республик Донбасса, а остальные украинские шахты из-за недофинансирования сокращают добычу каждый год. По мнению экспертов, сейчас на Украине не хватает не только антрацитного угля, который необходим ТЭС, но и менее ценных марок угля «Г» и «Ж».
Несмотря на заявления спикера Рады Владимира Гройсмана о том, что Украина должна нарастить собственную добычу угля, в бюджете на 2018 года не заложено ни гривны на капитальное строительство шахт и снижение себестоимости угля.
В результате стоимость собственного угля дешевых марок на Украине достигает 2800 гривен, почти вдвое превышая заложенную в производство электроэнергии на Украине цену в 1730 гривен. Стоимость импортного угля, к закупкам которого Киев обратился из-за потери других источников — еще выше. Параллельно Киев поставил себе целью до нуля сократить господдержку оставшихся в его распоряжении шахт — из-за чего объемы добычи продолжают снижаться.
«За словами Гройсмана о возрождении угольной отрасли ничего не стоит, — рассказал RT эксперт из украинской Национальной академии управления Олег Соскин, — просто премьер должен делать какие-то заявления накануне зимы. Если зима будет морозной, начнутся серьёзные проблемы — ясно, что газа в хранилищах не хватит. А угольной отраслью никто на протяжении многих лет просто не занимался».