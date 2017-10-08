Эксперт объяснил причины развала угольной промышленности на Украине

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Москва, 8 октября. В настоящее время на Украине наблюдается резкая деградация всей угольной промышленности — Киев лишился доступа к многочисленным шахтам, оказавшимся на территории народных республик Донбасса, а остальные украинские шахты из-за недофинансирования сокращают добычу каждый год. По мнению экспертов, сейчас на Украине не хватает не только антрацитного угля, который необходим ТЭС, но и менее ценных марок угля «Г» и «Ж».

Несмотря на заявления спикера Рады Владимира Гройсмана о том, что Украина должна нарастить собственную добычу угля, в бюджете на 2018 года не заложено ни гривны на капитальное строительство шахт и снижение себестоимости угля.

В результате стоимость собственного угля дешевых марок на Украине достигает 2800 гривен, почти вдвое превышая заложенную в производство электроэнергии на Украине цену в 1730 гривен. Стоимость импортного угля, к закупкам которого Киев обратился из-за потери других источников — еще выше. Параллельно Киев поставил себе целью до нуля сократить господдержку оставшихся в его распоряжении шахт — из-за чего объемы добычи продолжают снижаться.