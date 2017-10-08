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Назначенный Путиным врио главы Приморья Тарасенко нашел множество нарушений на стройках Hyatt
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    Назначенный Путиным врио главы Приморья Тарасенко нашел множество нарушений на стройках Hyatt

    12:12  8 Октября 2017
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    Назначенный Путиным врио главы Приморья Тарасенко нашел множество нарушений на стройках Hyatt

    Москва, 8 октября. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко заметил многочисленные нарушения во время осмотра хода строительства отелей Hyatt. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

    Во вторник президент РФ Владимир Путин освободил от занимаемой должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского и назначил врио главы региона гендиректора «Росморпорта» Андрея Тарасенко. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев представил Тарасенко администрации и во время церемонии вручил ему шпатель, пожелав достроить пятизвездочные отели Hyatt, стоимость которых постоянно растет из-за ошибок в проектировании.

    «На обеих гостиницах много нарушений. Решения буду принимать позже, в том числе кадровые. Полагаю, что много людей, причастных к этим стройкам, будут уволены», – заявил Тарасенко.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #путин #приморье #тарасенко #hyatt
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