Медиакритик объяснил, почему слово «русские» действует на американцев «как красная тряпка на быка»

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Вашингтон, 8 октября. Главный редактор WikiLeaks Джулиан Ассанж в своем Twitter описал принципы работы журналистов западных мейнстримовских СМИ, в которых не ослабевает поток антироссийской критики. По мнению Ассанжа, принцип работы журналистов этих изданий таков: главное — просто обвинять Москву том, что она стоит за любым событием мирового масштаба.

Медиакритик Лайонел считает, что Ассанж дал одну из самых точных характеристик происходящего, объяснив, почему слово «русские» действует на американцев «как красная тряпка на быка».

В эфире RT специалист отметил, что от записи Ассанжа могут «отмахнуться как от сатиры», однако, она является одной из самых точных оценок сегодняшнего положения дел.

«На протяжении долгого времени американцев приучали к определенным мыслям, а точнее, к их отсутствию. Слово «русские» действует на них как красная тряпка на быка: них будто сразу отключаются мозги», — говорит Лайонелл.

По его словам, достаточно одного слова «русские», как с его помощью «сразу устанавливается связь с чем то гнусным».

«Новость приобретает характерный для этой холодной войны русофобский антикремлевский оттенок красной угрозы. И делается с таким постоянством и в таких масштабах, что американцы и сами сотрудники СМИ оказались к этому приучены», - подчеркнул медиакритик.

По его мнению, и рядовые американцы, и журналисты «выдрессированы настолько, что уже не задают вопросов».

