Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: РФ зафиксировала шесть нарушений в провинциях Алеппо, Дамаск, Хомс и Даръа
Новости Сирии
Сирия: РФ зафиксировала шесть нарушений в провинциях Алеппо, Дамаск, Хомс и Даръа
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: РФ зафиксировала шесть нарушений в провинциях Алеппо, Дамаск, Хомс и Даръа

    10:21  8 Октября 2017
    119

    Сирия: РФ зафиксировала шесть нарушений в провинциях Алеппо, Дамаск, Хомс и Даръа

    Москва, 8 октября. Россия за сутки зафиксировала шесть нарушений режима прекращения огня в провинциях Алеппо, Дамаск, Хомс и Даръа в Сирии, Турция — одно нарушение в провинции Дамаск. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

    По данным ведомства, ситуация в зонах деэскалации стабильная.

    «Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы шесть случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – два, Деръа – одно, Хомс – одно, Дамаск – два», — говорится в бюллетене.

    Турецкая сторона сообщила об одном нарушении в провинции Дамаск.

    Кроме того, Центр по примирению враждующих сторон в Сирии доставил гуманитарную помощь в населенный пункт Хан-Урайниба в провинции Эль-Кунейтра, жители которого получили две тонны продуктов питания. Также 86 человек получили медицинскую помощь.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #сирия #алеппо #дамаск #даръа #хомс
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017 4363

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        52307

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        89176

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107791

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30126
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Посол США Хантсман назвал свою главную цель в России

        Посол США Хантсман назвал свою главную цель в России

        7:32   8 Октября 2017
        911
        1997 — 2017: Россия двадцать лет спустя

        1997 — 2017: Россия двадцать лет спустя

        12:02   7 Октября 2017
        23751
        Сирия: ВКС РФ уничтожили командный пункт террористов и до 80 боевиков

        Сирия: ВКС РФ уничтожили командный пункт террористов и до 80 боевиков

        9:56   7 Октября 2017
        27825
        Нобелевскую премию мира следовало присудить ВКС РФ – Косачев

        Нобелевскую премию мира следовало присудить ВКС РФ – Косачев

        0:46   7 Октября 2017
        17385