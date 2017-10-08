Сирия: РФ зафиксировала шесть нарушений в провинциях Алеппо, Дамаск, Хомс и Даръа

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Москва, 8 октября. Россия за сутки зафиксировала шесть нарушений режима прекращения огня в провинциях Алеппо, Дамаск, Хомс и Даръа в Сирии, Турция — одно нарушение в провинции Дамаск. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

По данным ведомства, ситуация в зонах деэскалации стабильная.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы шесть случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – два, Деръа – одно, Хомс – одно, Дамаск – два», — говорится в бюллетене.

Турецкая сторона сообщила об одном нарушении в провинции Дамаск.

Кроме того, Центр по примирению враждующих сторон в Сирии доставил гуманитарную помощь в населенный пункт Хан-Урайниба в провинции Эль-Кунейтра, жители которого получили две тонны продуктов питания. Также 86 человек получили медицинскую помощь.