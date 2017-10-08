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Сурков не был оптимистичен: почему США не согласятся на российский сценарий урегулирования в Донбассе
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    Сурков не был оптимистичен: почему США не согласятся на российский сценарий урегулирования в Донбассе

    12:53  8 Октября 2017
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    Политолог о переговорах РФ и США по Украине: Сурков не был излишне оптимистичен

    Помощник президента России Владислав Сурков рассказал о подробностях встречи со спецпредставителем Госдепа США Куртом Волкером. По словам Суркова, она прошла конструктивно, сторонам удалось прийти к взаимопониманию по ряду вопросов.

    «Найдено взаимопонимание по ряду позиций. Большинство выявленных разногласий признаны преодолимыми», — сказал Сурков.

    Помощник президента подчеркнул, что страны-участницы переговоров осознают важность выполнения минских соглашений, а также выразил уверенность в достижении положительных результатов в разрешении украинского кризиса в конечном итоге.

    «Мне не нравится данное высказывание Суркова. Оно не соответствует задаче переговоров. Если предположить, что и Волкер, и Сурков говорят правду, то это значит, что Сурков соглашается с Волкером. А последний говорит ужасные для России вещи. Например, что Россия на Украине слишком далеко зашла, что он способен предпринять меры, которые помогут России покинуть территорию Украины, что если Россия не покинет Украину, то он сделает отечественной стороне только хуже. И что, Сурков со всем этим согласен? Если он не согласен, то он должен публично опровергать тезисы Волкера», — говорит в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

    Политолог о переговорах РФ и США по Украине: Сурков не был излишне оптимистичен

    По словам политического аналитика, заявление Суркова об обнаружении взаимопонимания по ряду ключевых моментов говорит о том, что помощник президента косвенно согласился с американским коллегой.

    «Я предполагаю, что та информация, которую озвучивает Сурков, не совсем соответствует действительности. Он и в прошлый раз говорил о том, что переговоры были конструктивными, и сторонам удалось найти новые подходы. Но ничего подобного мы не увидели», — продолжает Брутер.

    Эксперт отметил, что если США согласятся с российским вариантом размещения миротворческого контингента в Донбассе, то это будет означать для них серьезный политический ущерб.

    «Отвечая на этот вопрос, Сурков не был излишне оптимистичен. Он сказал, что эта тема поднималась, и что Россия внесла свою мотивировку. При этом Сурков не сказал, что Волкер ее поддержал. В этом вопросе могут быть какие-то промежуточные решения, но они достаточно сложны», — говорит Владимир Брутер.

    Политолог о переговорах РФ и США по Украине: Сурков не был излишне оптимистичен

    Если же будет реализован американский сценарий, то ЛНР и ДНР прекратят свое существование. Политолог выразил уверенность в том, что США не пойдут на реализацию российского сценария урегулирования кризиса на Донбассе. Если же миротворческие силы будут размещены согласно замыслу американцев, то Луганская и Донецкая народные республики как автономные субъекты перестанут существовать.

    Автор: Михаил Блинов
    #днр #россия #сша #донбасс #украина #лнр
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