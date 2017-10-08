Путин поздравил работников сельского хозяйства в России с рекордным урожаем

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Москва, 8 октября. В настоящее время агропромышленный комплекс является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей России, отметил президент Владимир Путин в своем поздравлении ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

«Хочу поблагодарить всех тех, кто работает на селе, в полях и на животновод­ческих фермах, на перера­батывающих предприятиях, за ваш труд, труд непростой, напряжённый, но очень важ­ный и нужный», — обращается президент ко всем работникам сельского хозяйства.

В праздничном обращении, опубликованном пресс-службой Кремля, президент Путин отмечает, что в текущем году в России ожидается рекордный урожай зерна за всю ее историю. Несмотря на неблагоприятные погодные условия весны и лета, урожай должен достичь объемов порядка 130 млн тонн. Позитивная динамика сохраняется также по другим направлениям сельского хозяйства, в том числе мясной промышленности, сахарной свекле, масличным культурам.