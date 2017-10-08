Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: РФ зафиксировала шесть нарушений в провинциях Алеппо, Дамаск, Хомс и Даръа
Технологии
Ученые: Ближайшую к Солнцу звезду «украли» из родной звездной системы
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ученые: Ближайшую к Солнцу звезду «украли» из родной звездной системы

    10:03  8 Октября 2017  /обновлено: 10:16  08 Октября 2017
    210

    Ученые: Ближайшую к Солнцу звезду «украли» из родной звездной системы

    Лондон, 8 октября. Исследователи из британского Университета Хартфордшира считают, что существует вероятность того, что в прошлом ближайшая к Солнцу звезда Проксима Центавра была «украдена» из своей звездной системы и притянута гравитацией звезд Альфа Центавра А и Альфа Центавра В. Такое предположение было сделано в ходе исследования масштабной симуляции, которая позволила охватить период существования звездной системы от 7 млрд лет назад до 7 млрд лет вперед.

    Ученые считают, что есть примерно 23% вероятности того, что Проксима Центавра была захвачена из другой звездной системы во время путешествия по Галактике. Кроме того, спустя миллионы лет звезда может оказаться выброшена из своей системы с вероятностью в 15%, сообщает «Инфореактор». Этот факт, по мнению исследователей, способен изменить представление о судьбе интересующей ученых планеты Проксима Центавра b.

    «Если Проксима Центавра была захвачена гравитационным полем двух звёзд, то экзопланета Проксима Центавра b находилась под их влиянием относительно недолго. Следовательно, она находилась в обитаемой зоне долгий период времени», — отмечают ученые.

     

    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017 4363

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        52307

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        89176

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107791

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30126
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Посол США Хантсман назвал свою главную цель в России

        Посол США Хантсман назвал свою главную цель в России

        7:32   8 Октября 2017
        908
        1997 — 2017: Россия двадцать лет спустя

        1997 — 2017: Россия двадцать лет спустя

        12:02   7 Октября 2017
        23749
        Сирия: ВКС РФ уничтожили командный пункт террористов и до 80 боевиков

        Сирия: ВКС РФ уничтожили командный пункт террористов и до 80 боевиков

        9:56   7 Октября 2017
        27825
        Нобелевскую премию мира следовало присудить ВКС РФ – Косачев

        Нобелевскую премию мира следовало присудить ВКС РФ – Косачев

        0:46   7 Октября 2017
        17384