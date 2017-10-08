Ученые: Ближайшую к Солнцу звезду «украли» из родной звездной системы

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Лондон, 8 октября. Исследователи из британского Университета Хартфордшира считают, что существует вероятность того, что в прошлом ближайшая к Солнцу звезда Проксима Центавра была «украдена» из своей звездной системы и притянута гравитацией звезд Альфа Центавра А и Альфа Центавра В. Такое предположение было сделано в ходе исследования масштабной симуляции, которая позволила охватить период существования звездной системы от 7 млрд лет назад до 7 млрд лет вперед.

Ученые считают, что есть примерно 23% вероятности того, что Проксима Центавра была захвачена из другой звездной системы во время путешествия по Галактике. Кроме того, спустя миллионы лет звезда может оказаться выброшена из своей системы с вероятностью в 15%, сообщает «Инфореактор». Этот факт, по мнению исследователей, способен изменить представление о судьбе интересующей ученых планеты Проксима Центавра b.