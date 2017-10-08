Сирия: ВКС РФ помогли САА окружить террористов ИГ в Аль-Маядине

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Дамаск, 8 октября. Отряды сирийской правительственной армии при поддержке ВКС РФ окружили ИГ1 в Аль-Маядине, одном из последних опорных пунктов террористов на востоке Сирии.

Информацию об окружении боевиков сообщает агентство Reuters со ссылкой на сирийский военный источник.

Напомним, накануне ВКС РФ ликвидировали южнее Дейр эз-Зора отряд иностранных наемников численностью более 60 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, среди наемников были выходцев из СНГ, Туниса и Египта.

«Также уничтожены 12 внедорожников с крупнокалиберным вооружением», — уточнил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, по данным МО РФ, в настоящее время террористы ИГ Минобороны контролируют в Сирии менее десяти процентов территории.

Группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.