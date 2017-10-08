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Новости Сирии
Сирия: РФ зафиксировала шесть нарушений в провинциях Алеппо, Дамаск, Хомс и Даръа
Новости Сирии
Сирия: ВКС РФ помогли САА окружить террористов ИГ в Аль-Маядине
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    Сирия: ВКС РФ помогли САА окружить террористов ИГ в Аль-Маядине

    9:52  8 Октября 2017
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    Сирия: ВКС РФ помогли САА окружить террористов ИГ в Аль-Маядине

    Дамаск, 8 октября. Отряды сирийской правительственной армии при поддержке ВКС РФ окружили ИГ1 в Аль-Маядине, одном из последних опорных пунктов террористов на востоке Сирии. 

    Информацию об окружении боевиков сообщает агентство Reuters со ссылкой на сирийский военный источник.
    Напомним, накануне ВКС РФ ликвидировали южнее Дейр эз-Зора отряд иностранных наемников численностью более 60 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, среди наемников были выходцев из СНГ, Туниса и Египта.

    «Также уничтожены 12 внедорожников с крупнокалиберным вооружением», — уточнил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

    Кроме того, по данным МО РФ, в настоящее время террористы ИГ Минобороны контролируют в Сирии менее десяти процентов территории.

    Группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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