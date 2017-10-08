Ханский дворец-музей в Бахчисарае официально стал достоянием Крыма

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Симферополь, 8 октября. Ханский дворец в Бахчисарае, самый известный музей, связанный с историей крымских татар, перешел в собственность Крыма, официально став достоянием республики. Данные об этом подтвердили в пресс-службе Госкомрегистра Крыма.

В ведомстве уточнили, что всего были зарегистрированы 32 объекта, среди них: главный, гаремный, конюшенный, кухонный и свитский корпуса летней резиденции крымских ханов Гиреев, Соколиная башня, Малая Ханская мечеть, а также 11 нежилых зданий и три складских помещения.

По словам главы Госкомрегистра Александра Спиридонова, право собственности на земельный участок было зарегистрировано еще в марте 2016 года, однако теперь госрегистрацию прошли капитальные строения.

Отметим, что здания дворца-музея не ремонтировались больше двух десятков лет, на полную реконструкцию всех объектов Ханского дворца требуется свыше 1,6 млрд руб.

Первый этап противоаварийных работ планируется завершить в декабре. На эти цели было выделено 148 млн рублей. Средства направили в рамках федеральной целевой программы.

