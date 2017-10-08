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Памятник Ленину в Одесской области заменили бюстом царского генерала
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    Памятник Ленину в Одесской области заменили бюстом царского генерала

    9:37  8 Октября 2017
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    Памятник Ленину в Одесской области заменили бюстом царского генерала

    Одесса, 8 октября. В рамках украинского закона «О декоммунизации» в расположенном в Одесской области городе Болград памятник Ленину заменили на бюст царскому генералу Ивану Инзову, который считается в тех местах покровителем иностранных переселенцев, в частности, гагаузов и болгар. Как отмечают местные СМИ, активисты добились даже перемещения гроба с телом генерала из Одессы в Болград, причем все 200 километров пути гроб несли на руках.

    Таким образом, в рамках украинского закона о декоммунизации бюст генерала Российской Империи был установлен на мраморный постамент памятника Ленину.

    Памятник Ленину в Одесской области заменили бюстом царского генерала

    Бюст покровителя гагаузов появился на месте Ленина по инициативе местного «Фонда имени Инзова», который возглавляет депутат Рады Антон Киссе. На пьедестале памятника высечены слова «Генералу Инзову — основателю Болграда» и слова «От вечно признательных потомков болгар-переселенцев, беззаветно преданных сынов Отечества». В открытии памятника участвовал почетный караул и местное духовенство.

    Напомним, ранее стало известно, что руководство соседнего с Болградом села Кубей (ранее Красноармейское) отремонтировало памятники Ленину и Калинину в селе, вместо того, чтобы их снести. Такие действия вызвали возмущение украинских националистов.

    Автор: Валентин Меликов
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