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Политика
Эр-Рияд заявил о намерениях сотрудничать с Москвой, несмотря на антироссийскую политику США
Политика
Эр-Рияд заявил о намерениях сотрудничать с Москвой, несмотря на антироссийскую политику США
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    Эр-Рияд заявил о намерениях сотрудничать с Москвой, несмотря на антироссийскую политику США

    9:13  8 Октября 2017
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    Эр-Рияд заявил о намерениях сотрудничать с Москвой, несмотря на антироссийскую политику США

    Москва, 8 октября. Жесткая политика США в адрес России не повлияет на планы Эр-Рияда развивать сотрудничество с Москвой по всему спектру направлений, заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр.

    «Санкции между Россией и Западом касаются только России и Запада», – подчеркнул он. Кроме того, аль-Джубейр отметил, что Саудовская Аравия планирует развивать сотрудничество с Россией в сферах экономики, военно-технического сотрудничества, безопасности и культуры, отмечает ТАСС.

    Ранее король Саудовской Аравии Сальман бен Абделя Азиз Аль Сауд провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым. Глава саудовского МИДа назвал их очень продуктивными. По его словам, итоги этих встреч говорят о том, что государства пришли к решению повышать уровень двусторонних отношений.

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #санкции #россия #сша #сотрудничество #саудовская аравия
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