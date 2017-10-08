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Политика
Эр-Рияд заявил о намерениях сотрудничать с Москвой, несмотря на антироссийскую политику США
Политика
Трамп обвинил Иран в финансировании Северной Кореи
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    Трамп обвинил Иран в финансировании Северной Кореи

    9:06  8 Октября 2017
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    Трамп обвинил Иран в финансировании Северной Кореи

    Вашингтон, 8 октября. По мнению президента США Дональда Трампа, Иран в настоящее время активно сотрудничает с руководством КНДР. По словам американского президента, это нарушает «дух» ядерной сделки между США и Ираном.

    Как заявил Трамп в интервью с журналистом Майком Хакаби, «Иран является нечестным игроком и отношение к нему будет как к нечестному игроку».

    «Я уверен, что они финансируют Северную Корею, я уверен, что они торгуют с Северной Кореей, я уверен, что они ведут дела с Северной Кореей и это абсолютно недопустимо, — объявил Трамп. — Это не относится напрямую к ядерной сделке, но — по моему мнению — это имеет отношение, поскольку это называется «духом» сделки».

    Трамп обвинил Иран в финансировании Северной Кореи

    В интервью Трамп не стал раскрывать своих следующих шагов по проблеме Северной Кореи, а также и по взаимодействию с Ираном и судьбе «ядерной сделки», пообещав, что об этих шагах будет объявлено в течение ближайших дней.

    Автор: Валентин Меликов
    #трамп
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