Вашингтон попытается сорвать поставку российских ЗРК С-400 Саудовской Аравии — эксперт

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Москва, 8 октября. Как указывают эксперты, в ближайшее время следует ожидать, что США предпримут значительные усилия для того, чтобы расстроить предварительную договоренность между Москвой и Саудовской Аравией о поставке зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». Блокирование любых договоров на поставку российского оружия является одной из базовых установок всей американской внешней политики, уверен эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

«Разумеется, американцам это мало нравится, они традиционно пытаются сорвать абсолютно все российские сделки по продаже вооружений. Это их стандартная позиция с 1994 года», — отметил Макиенко.

Эксперт уверен, что США чрезвычайно дорожат своей ролью на рынке вооружений и не готовы уступить богатый саудовский рынок России.

Между тем, договоренность о продаже Саудовской Аравии российских ЗРК С-400 говорит о том, что Эр-Рияд высоко оценил успехи российской политики в Сирии и теперь стремится сблизиться с одним из ведущих игроков на Ближнем Востоке, уверен политолог Аждар Куртов.

Напомним, предварительная договоренность о сделке была достигнута в ходе переговоров президента Путина с королем Саудовской Аравии Салманом аль-Саудом.

По мнению эксперта, не следует удивляться тому, что Саудовская Аравия вслед за Турцией решила закупить системы ПВО в России — ближневосточные государства стремятся к большему уровню независимости от западных партнеров, а выбор на рынке зенитно-ракетного вооружения в мире не так уж велик, заявили опрошенные RT эксперты.