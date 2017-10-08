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Весь мир
Стрелок из Лас-Вегаса страдал от тяжелого психического заболевания — СМИ
Весь мир
Стрелок из Лас-Вегаса страдал от тяжелого психического заболевания — СМИ
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    Стрелок из Лас-Вегаса страдал от тяжелого психического заболевания — СМИ

    7:53  8 Октября 2017
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    Стрелок из Лас-Вегаса страдал от тяжелого психического заболевания — СМИ

    Лас-Вегас, 8 октября. Устроивший самую кровавую бойню в истории США 64-летний мужчина по имени Стивен Пэддок мог страдать от тяжелого, однако не выявленного ранее психического заболевания. Об этом высокопоставленные источники в полиции Лас-Вегаса рассказали телеканалу ABC.

    В настоящее время полицейские не сомневаются в том, что «лас-вегасский стрелок» долго готовился к преступлению. Следствию удалось установить, что большую часть своего оружия — в том числа автоматические винтовки — Пэддок приобрел примерно год назад, в период с сентября по октябрь 2016 года. Одновременно выросли ставки, которые он делал в игровых залах.

    Стрелок из Лас-Вегаса страдал от тяжелого психического заболевания — СМИ

    Полиция опросила сотни людей, пытаясь составить психологический портрет убийцы. Известно, что он был способен часами играть в азартные игры без контакта с другими людьми. Судя по всему, несмотря на финансовый успех, Стивен Пэддок был человеком отстраненным и неспособным устанавливать контакт с другими людьми, поддерживать значимые взаимоотношения.

    Напомним, 1 октября Пэддок открыл огонь по музыкальному фестивалю из окна отеля. Стрелок покончил с собой до приезда полиции, в его номере было обнаружено большое количество оружия.

    Стрелок из Лас-Вегаса страдал от тяжелого психического заболевания — СМИ

    Автор: Валентин Меликов
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