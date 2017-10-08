Посол США Хантсман назвал свою главную цель в России

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Москва, 8 октября. Новый посол Соединенных Штатов Америки в Москве Джон Хантсман объявил, что его целью будет «восстановление доверия между двумя ядерными сверхдержавами». Посол предупредил, что восстановить доверие между Россией и США будет не так просто.

«В России я намерен работать для восстановления доверия между нашими странами, — подчеркнул посол в ходе церемонии принятия присяги посла. — Мы не должны думать, что это будет легко или что это будет быстро».

По словам Хантсмана, для восстановления сотрудничества между Москвой и Вашингтоном потребуются «добрая воля» и общие интересы. Так, в частности, Россия и США должны совместными усилиями усадить КНДР и Южную Корею за стол переговоров, чтобы остановить корейский ракетный кризис.

Еще одной целью для сотрудничества посол назвал уничтожение террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещено в России) и политическое решение для Сирии, которое бы обеспечивало территориальную целостностью для САР и учитывало интересы всех групп населения страны.

Напомним, ранее «Газета.ru» сообщала, что Хантсман заявил о том, что намерен в ходе работы в России встретиться с большим количеством людей из самых разных социальных слоев, чтобы составить себе более полное впечатление о жизни в РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.