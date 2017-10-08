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Ученые считают, что огромный советский спутник упадет на Землю в ближайшие дни
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    Ученые считают, что огромный советский спутник упадет на Землю в ближайшие дни

    7:10  8 Октября 2017
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    Ученые считают, что огромный советский спутник упадет на Землю в ближайшие дни

    Нью-Йорк, 8 октября. Исследователи NASA считают, что в ближайшие две недели на Землю упадет крупный советский искусственный спутник, который работал там с 1979 года. По мнению ученых, падение спутника может представлять опасность для людей.

    В качестве приблизительной даты падения советского спутника связи «Молния-1–44» называют 20 октября. Спутник обладает немалыми размерами — 4,4 на 8,2 метра — и массой, достигающей 1,5 тонн. Такой объект может не полностью сгореть при падении и представлять собой опасность для людей и объектов на Земле. Пока что неизвестно, в какой части земного шара может упасть «Молния».

    Ученые считают, что огромный советский спутник упадет на Землю в ближайшие дни

    Как отмечают «Известия», в ближайшее время — примерно к 4 ноября — на Землю должен упасть еще один советский спутник. «Космос-1345» еще тяжелее, чем «Молния-1», его масса достигает 1,7 тонн.

    Автор: Валентин Меликов
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