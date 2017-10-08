Археологи обнаружили в Луксоре неизвестную древнеегипетскую гробницу

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Луксор, 8 октября. Руководитель отдела по делам памятников древности Луксора Талаат Абдель Азиз сообщил, что египетским археологам удалось обнаружить на западном берегу Нила рядом с городом Луксор неизвестную ранее гробницу.

По его словам, в настоящее время ученые расчищают вход в усыпальницу.

«Входная дверь повреждена временем, ведутся работы, чтобы расчистить вход и попасть в гробницу для определения ее возраста и имени человека, для которого она была построена», — уточнил Азиз.

Ранее Газета.ру сообщала, что на западном берегу Нила в Египте археологи обнаружили гробницу, которая, предположительно, принадлежала ювелиру фараонов. Погребение также было найдено в районе Луксора.