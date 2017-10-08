Трамп пообещал скоро раскрыть таинственный метод воздействия на КНДР

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Вашингтон, 8 октября. Президент США Дональд Трамп заявил, что общественность скоро поймет смысл его высказываний о единственно возможной реакции на угрозу со стороны Северной Кореи.

«Что ж, вы поймете это довольно скоро», — сказал американский глава репортерам.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент США Дональд Трамп заявил, что «только одна вещь сработает» в отношениях с Северной Кореей, анализируя действия предыдущих президентских администраций.

По его словам, ничего из применявшегося ранее в отношении КНДР не помогло справиться с Пхеньяном.