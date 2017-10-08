Трое школьников загадочно пропали в Новокузнецке

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Новокузнецк, 8 октября. Трое школьников пропали в Новокузнецке при загадочных обстоятельствах.

Сообщается, что двое из них ушли в школу и больше не вернулись еще 5 сентября. Согласно имеющейся информации, одному из пропавших 13 лет, он был одет в синюю куртку, синий спортивный костюм и кеды. Второму над вид около 15 лет, он был одет в зеленую куртку, серые джинсы, черные туфли. При себе он имел синий портфель.

На третьем пропавшем мальчике были темные брюки, синяя куртка и кроссовки.

Поиск детей уже боле месяца ведут сотрудники правоохранительных органов и волонтеры.