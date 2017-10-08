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Происшествия
Трое школьников загадочно пропали в Новокузнецке
Происшествия
Трое школьников загадочно пропали в Новокузнецке
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    Трое школьников загадочно пропали в Новокузнецке

    6:19  8 Октября 2017
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    Трое школьников загадочно пропали в Новокузнецке

    Новокузнецк, 8 октября. Трое школьников пропали в Новокузнецке при загадочных обстоятельствах.

    Сообщается, что двое из них ушли в школу и больше не вернулись еще 5 сентября. Согласно имеющейся информации, одному из пропавших 13 лет, он был одет в синюю куртку, синий спортивный костюм и кеды. Второму над вид около 15 лет, он был одет в зеленую куртку, серые джинсы, черные туфли. При себе он имел синий портфель.Трое школьников загадочно пропали в Новокузнецке

    На третьем пропавшем мальчике были темные брюки, синяя куртка и кроссовки.

    Поиск детей уже боле месяца ведут сотрудники правоохранительных органов и волонтеры.

    Автор: Ирина Новикова
    #новокузнецк #пропажа школьников
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