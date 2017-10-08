В Финляндии мужчина впервые станет мамой после смены пола

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Хельсинки, 8 октября. Житель Финляндии, сменивший пол, впервые в истории страны родит ребенка.

Сообщается, что беременный мужчина родился в женском теле, однако после перенес операцию по смене пола и получил все необходимые документы на мужское имя. После он прервал гормональную терапию для того, чтобы зачать ребенка.

По словам наблюдающих его специалистов, беременность протекает хорошо. Проблемы вызывает только его мужской идентификационный номер, из-за которого происходят сбои в компьютерных программах в медицинских учреждениях.

Ранее Газета.ру сообщила, что малые дозы алкоголя во время беременности не наносят плоду вреда, что показал анализ 26 крупных научных работ за более чем полвека.