Политолог рассказал о последствиях принятия закона о реинтеграции Донбасса

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Киев, 8 октября. Директор Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко прокомментировал принятие Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса.

Эксперт отметил, что закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» проходит в украинском парламенте очень тяжело, так как в нем присутствуют «подводные камни».

Он пояснил, что из-за многослойности сегодняшней украинской политики, разные участники политического процесса, соглашаясь с необходимостью совершения одних и тех действий, нацелены на совершенно разный итог этих действий, что будет иметь серьезные последствия.

Таким образом, по его мнению, вне зависимости от итогов украинской внутриполитической борьбы, приходится ожидать новой эскалации напряжения в Донбассе. Также он отметил вероятность обострения на границе с Крымом, говорится в материале «Актуальных комментариев».