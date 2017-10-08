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Новый американский посол в Москве считает, что РФ и США посадят КНДР за стол переговоров
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    Новый американский посол в Москве считает, что РФ и США посадят КНДР за стол переговоров

    5:21  8 Октября 2017
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    Новый американский посол в Москве считает, что РФ и США посадят КНДР за стол переговоров

    Москва, 8 октября. Новый американский посол в Москве Джон Хантсман заявил, что Россия и США смогут убедить Северную Корею сесть за стол переговоров для решения проблемы, связанной с ядерной и ракетной программами.

    «Действуя вместе, как мы считаем, Соединенные Штаты и Россия могут заставить северокорейский режим сесть за стол переговоров, чтобы найти политическое решение», — сказал дипломат.Новый американский посол в Москве считает, что РФ и США посадят КНДР за стол переговоров

    Напомним, что во вторник Джон Хантсман вручил в Кремле верительные грамоты президенту России Владимиру Путину.

    Ранее Газета.ру сообщала, что новый посол США в России Джон Хантсман заявил, что его главной целью на должности посла является «восстановление доверия между двумя ядерными сверхдержавами».

    Автор: Ирина Новикова
    #сша #кндр #переговоры #джон хантсман
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