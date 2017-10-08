Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Трое школьников загадочно пропали в Новокузнецке
Весь мир
Эрдоган убежден, что Путин продолжит вносить вклад в процветание России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Эрдоган убежден, что Путин продолжит вносить вклад в процветание России

    5:04  8 Октября 2017
    39

    Эрдоган убежден, что Путин продолжит вносить вклад в процветание России

    Анкара, 8 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его российский коллега Владимир Путин и в дальнейшем продолжит вносить свой вклад в дело процветания России.

    В тексте послания ко дню рождения российского главы, предоставленном посольством Турции в Москве, говорится, что Эрдоган сердечно поздравляет Путина с 65-летним юбилеем и приветствует всю его семью.Эрдоган убежден, что Путин продолжит вносить вклад в процветание России

    «Уверен, что, будучи опытнейшим государственным деятелем, вы и в очередной год своего рождения продолжите вносить значительный вклад в дело процветания и благополучия своей страны», — отмечается в документе.

    Также турецкий лидер пожелал Путину крепкого здоровья, мира над головой, счастья и успехов, а дружественному российскому народу — процветания и благополучия.

    Автор: Ирина Новикова
    #владимир путин #реджеп тайип эрдоган
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017 399

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        41962

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        88757

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107769

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30116
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        1997 — 2017: Россия двадцать лет спустя

        1997 — 2017: Россия двадцать лет спустя

        12:02   7 Октября 2017
        1273
        Сирия: ВКС РФ уничтожили командный пункт террористов и до 80 боевиков

        Сирия: ВКС РФ уничтожили командный пункт террористов и до 80 боевиков

        9:56   7 Октября 2017
        1401
        Нобелевскую премию мира следовало присудить ВКС РФ – Косачев

        Нобелевскую премию мира следовало присудить ВКС РФ – Косачев

        0:46   7 Октября 2017
        393
        Сирия объявила о завершении операции против ИГ в Восточном Хомсе

        Сирия объявила о завершении операции против ИГ в Восточном Хомсе

        20:55   6 Октября 2017
        40718