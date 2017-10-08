Эрдоган убежден, что Путин продолжит вносить вклад в процветание России

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Анкара, 8 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его российский коллега Владимир Путин и в дальнейшем продолжит вносить свой вклад в дело процветания России.

В тексте послания ко дню рождения российского главы, предоставленном посольством Турции в Москве, говорится, что Эрдоган сердечно поздравляет Путина с 65-летним юбилеем и приветствует всю его семью.

«Уверен, что, будучи опытнейшим государственным деятелем, вы и в очередной год своего рождения продолжите вносить значительный вклад в дело процветания и благополучия своей страны», — отмечается в документе.

Также турецкий лидер пожелал Путину крепкого здоровья, мира над головой, счастья и успехов, а дружественному российскому народу — процветания и благополучия.