Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Миллер выразил соболезнования в связи с кончиной Сарсании
Общество
Миллер выразил соболезнования в связи с кончиной Сарсании
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Миллер выразил соболезнования в связи с кончиной Сарсании

    4:32  8 Октября 2017
    45

    Миллер выразил соболезнования в связи с кончиной Сарсании

    Санкт-Петербург, 8 октября. Руководитель «Газпрома» Алексеей Миллер выразил соболезнования семье погибшего спортивного директора петербургского футбольное клуба «Зенит» Константина Сарсании.

    Миллер отметил профессионализм и любовь к своему делу Сарсании.

    «Это ужасная трагедия и невосполнимая потеря для всех, кто знал его лично и работал с ним, для всего российского футбола», — цитирует слова Миллера пресс-служба «Зенита».

    С 2006 года Сарсания занимал пост спортивного директора сине-бело-голубых. Через два года он занял пост советника президента «Зенита», курировал транспортную и селекционную политику. Весной этого года он вновь стал спортивным директором петербургского футбольного клуба.
     

    Автор: Настасья Шеркунова
    #алексей миллер #зенит #константин сарсания
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Марсово поле в Петербурге открыто для всех желающих

        15:35 7 Октября 2017 394

        Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

        10:20 6 Октября 2017
        41950

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017
        88706

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107766

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        30114
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        1997 — 2017: Россия двадцать лет спустя

        1997 — 2017: Россия двадцать лет спустя

        12:02   7 Октября 2017
        1246
        Сирия: ВКС РФ уничтожили командный пункт террористов и до 80 боевиков

        Сирия: ВКС РФ уничтожили командный пункт террористов и до 80 боевиков

        9:56   7 Октября 2017
        1386
        Нобелевскую премию мира следовало присудить ВКС РФ – Косачев

        Нобелевскую премию мира следовало присудить ВКС РФ – Косачев

        0:46   7 Октября 2017
        385
        Сирия объявила о завершении операции против ИГ в Восточном Хомсе

        Сирия объявила о завершении операции против ИГ в Восточном Хомсе

        20:55   6 Октября 2017
        40701