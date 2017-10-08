Миллер выразил соболезнования в связи с кончиной Сарсании

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Санкт-Петербург, 8 октября. Руководитель «Газпрома» Алексеей Миллер выразил соболезнования семье погибшего спортивного директора петербургского футбольное клуба «Зенит» Константина Сарсании.

Миллер отметил профессионализм и любовь к своему делу Сарсании.

«Это ужасная трагедия и невосполнимая потеря для всех, кто знал его лично и работал с ним, для всего российского футбола», — цитирует слова Миллера пресс-служба «Зенита».

С 2006 года Сарсания занимал пост спортивного директора сине-бело-голубых. Через два года он занял пост советника президента «Зенита», курировал транспортную и селекционную политику. Весной этого года он вновь стал спортивным директором петербургского футбольного клуба.

