На Украине загорелся поезд, следовавший из Николаева в Киев

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Киев, 8 октября. Пресс-служба украинской компании «Укрзализныця» сообщила, что в субботу произошло возгорание пассажирского поезда, следовавшего из Николаева в Киев.

Сообщается, что инцидент произошел в 21:02 возле станции Новополтавка в Николаевской области. По информации перевозчика, во время движения загорелся локомотив поезда № 122 Николаев — Киев.

Отмечается, что локомотив был немедленно отцеплен от вагонов. На место происшествия прибыли пожарные, ликвидировавшие возгорание.

В результате случившегося никто не пострадал, причины пожара устанавливаются.