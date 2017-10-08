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Стало известно содержание записки стрелка из Лас-Вегаса
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    Стало известно содержание записки стрелка из Лас-Вегаса

    4:19  8 Октября 2017
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    Стало известно содержание записки стрелка из Лас-Вегаса

    Лас-Вегас, 8 октября. Полицейский Дэйв Ньютон, принимавший участие в штурме гостиничного номера Стивена Пэддока, устроившего стрельбу по толпе в Лас-Вегасе, рассказал о содержании записки, найденной у преступника.

    Сообщается, что на прикроватной тумбочке лежала записка, в которой находились расчеты о том, куда лучше целиться, чтобы убить как можно больше людей.

    «Я увидел, что на ней он написал расстояние, высоту, на которой находился. Он записал и рассчитал, чтобы знать, куда стрелять, чтобы попасть оттуда в свои цели», — пояснил Ньютон.Стало известно содержание записки стрелка из Лас-Вегаса

    Ранее Газета.ру сообщала, что жертвами стрельбы на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе стали 59 человек, включая самого Пэддока.

    Автор: Ирина Новикова
    #стрельба #лас-вегас #записка
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