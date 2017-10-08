Стало известно содержание записки стрелка из Лас-Вегаса

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Лас-Вегас, 8 октября. Полицейский Дэйв Ньютон, принимавший участие в штурме гостиничного номера Стивена Пэддока, устроившего стрельбу по толпе в Лас-Вегасе, рассказал о содержании записки, найденной у преступника.

Сообщается, что на прикроватной тумбочке лежала записка, в которой находились расчеты о том, куда лучше целиться, чтобы убить как можно больше людей.

«Я увидел, что на ней он написал расстояние, высоту, на которой находился. Он записал и рассчитал, чтобы знать, куда стрелять, чтобы попасть оттуда в свои цели», — пояснил Ньютон.

Ранее Газета.ру сообщала, что жертвами стрельбы на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе стали 59 человек, включая самого Пэддока.