Кортеж главы МВД Австрии попал в ДТП в Каринтии

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Вена, 8 октября. Дорожно-транспортное происшествие с участием кортежа министра внутренних дел Австрии Вольфганга Соботки произошло в субботу в Каринтии.

Сообщается, что на выезде на трассу недалеко от города Фелькермаркт в машину, в которой находились охранники министра, лобовым столкновением врезалась легковая машина.

Отмечается, что министр не пострадал, однако двое его охранников из спецподразделения «Кобра», а также двое мужчин, находившихся во втором автомобиле, получили тяжелые травмы.

Пострадавшие были госпитализированы.

Стоит также отметить, что виновник ДТП двигался со скоростью не более 45 километров в час и был трезвым.