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Трамп рассказал, чего он ожидает от Тиллерсона
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    Трамп рассказал, чего он ожидает от Тиллерсона

    3:38  8 Октября 2017  /обновлено: 3:39  08 Октября 2017
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    Трамп рассказал, чего он ожидает от Тиллерсона

    Вашингтон, 8 октября. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы госсекретарь Рекс Тиллерсон был более жестким.

    «Иногда я бы хотел, чтобы он был более жестким», — сказал президент, добавив, что иногда у него с госсекретарем все-таки возникают разногласия.Трамп рассказал, чего он ожидает от Тиллерсона

    При этом Трамп подчеркнул, что у него сложились «очень хорошие» отношения с госсекретарем и назвал «фейковыми новостями» сообщения телеканала NBC о том, будто Тиллерсон нелестно отзывался о нем и намеревался уйти со своего поста, говорится в материале Газеты.ру.

    Автор: Ирина Новикова
    #дональд трамп #рекс тиллерсон
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