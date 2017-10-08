Трамп рассказал, чего он ожидает от Тиллерсона

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Вашингтон, 8 октября. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы госсекретарь Рекс Тиллерсон был более жестким.

«Иногда я бы хотел, чтобы он был более жестким», — сказал президент, добавив, что иногда у него с госсекретарем все-таки возникают разногласия.

При этом Трамп подчеркнул, что у него сложились «очень хорошие» отношения с госсекретарем и назвал «фейковыми новостями» сообщения телеканала NBC о том, будто Тиллерсон нелестно отзывался о нем и намеревался уйти со своего поста, говорится в материале Газеты.ру.