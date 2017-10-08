KIA Rio стала лидером российского рынка авто по итогам сентября

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Москва, 8 октября. Аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что южнокорейский автомобиль KIA Rio стал лидером продаж в России по итогам сентября.

Сообщается, что за сентябрь на российском рынке было продано 10 466 машин этой модели. Стоит отметить, что данный показатель превысил на 30% продажи за тот же период 2016 года.

По мнению экспертов, причиной этого стало то, что в дилерских центрах в начале августа появилась новая версия автомобиля, говорится в материале 360.

Добавим, что на втором месте находится LADA Granta, ее приобрело 9068 человек. На третьем расположился еще один представитель отечественного автопрома — Lada Vesta.