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Общество
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Технологии
KIA Rio стала лидером российского рынка авто по итогам сентября
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    KIA Rio стала лидером российского рынка авто по итогам сентября

    3:23  8 Октября 2017
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    KIA Rio стала лидером российского рынка авто по итогам сентября

    Москва, 8 октября. Аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что южнокорейский автомобиль KIA Rio стал лидером продаж в России по итогам сентября.

    Сообщается, что за сентябрь на российском рынке было продано 10 466 машин этой модели. Стоит отметить, что данный показатель превысил на 30% продажи за тот же период 2016 года.KIA Rio стала лидером российского рынка авто по итогам сентября

    По мнению экспертов, причиной этого стало то, что в дилерских центрах в начале августа появилась новая версия автомобиля, говорится в материале 360.

    Добавим, что на втором месте находится LADA Granta, ее приобрело 9068 человек. На третьем расположился еще один представитель отечественного автопрома — Lada Vesta.

    Автор: Ирина Новикова
    #россия #kia rio #автостат
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