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Общество
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Общество
Миллер: Смерть Сарсании стала невосполнимой потерей
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    Миллер: Смерть Сарсании стала невосполнимой потерей

    3:00  8 Октября 2017
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    Миллер: Смерть Сарсании стала невосполнимой потерей

    Москва, 8 октября. Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что внезапная смерть спортивного директора футбольного клуба «Зенит» Константина Сарсании стала невосполнимой потерей.

    В сообщении, опубликованном на официальном сайте петербургской команды, говорится, что кончина Сарсании является «ужасной трагедией и невосполнимой потерей» для всего спортивного сообщества нашей страны, а также для его близких и знакомых.

    Миллер также отметил, что Сарсания был профессионалом своего дела, искренне влюбленным в свою деятельность.

    Ранее Газета.ру сообщала, что причиной смерти спортивного директора «Зенита», настигшей его 7 октября в возрасте 49 лет, стал оторвавшийся тромб. 

    Автор: Ирина Новикова
    #алексей миллер #зенит #константин сарсания
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