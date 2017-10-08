Миллер: Смерть Сарсании стала невосполнимой потерей

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Москва, 8 октября. Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заявил, что внезапная смерть спортивного директора футбольного клуба «Зенит» Константина Сарсании стала невосполнимой потерей.

В сообщении, опубликованном на официальном сайте петербургской команды, говорится, что кончина Сарсании является «ужасной трагедией и невосполнимой потерей» для всего спортивного сообщества нашей страны, а также для его близких и знакомых.

Миллер также отметил, что Сарсания был профессионалом своего дела, искренне влюбленным в свою деятельность.

Ранее Газета.ру сообщала, что причиной смерти спортивного директора «Зенита», настигшей его 7 октября в возрасте 49 лет, стал оторвавшийся тромб.