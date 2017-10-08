Сирия: тяжелая огнеметная система ТОС-1А появилась у САА в Маядине

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Дамаск, 8 октября. В распоряжении сирийских правительственных войск в районе города Маядин Дейр эз-Зор появилась тяжелая огнеметная система ТОС-1А. Об этом сообщает FarsNews.

Сирийские правительственные при поддержке ВКС РФ осуществляют наступательную операцию в северных окрестностях Дейр эз-Зора. В этом районе все еще сохраняется присутствие запрещенной в России организации «Исламское государство»1.

Накануне сообщалось о наступлении САА при поддержке ВКС РФ в Хомсе.

1 Организация запрещена на территории РФ.