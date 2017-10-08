Пушков: Пентагон может не сомневаться, что САА освободит страну от ИГ при поддержке ВКС РФ

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Москва, 8 октября. Председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил, что сирийская армия, поддерживаемая ВКС РФ, освободит территорию Сирии от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

«В Пентагоне могут не сомневаться: армия Сирии при поддержке России освободит страну от ИГ1, даже если США будут мешать. Но лучше бы не мешали», — написал российский сенатор в своем микроблоге в Twitter.

Ранее Газета.ру сообщала, что руководитель Антитеррористического центра государств-участников СНГ Андрей Новиков сообщил, что к утру 6 октября 2017 года от террористов «Исламского государства»1 силами сирийской армии и ВКС России было освобождено более 91% территории Сирии.

В Пентагоне могут не сомневаться:армия Сирии при поддержке России освободит страну от ИГ, даже если США будут мешать. Но лучше бы не мешали. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 7, 2017

1 Организация запрещена на территории РФ.