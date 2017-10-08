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Общество
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Новости Сирии
Пушков: Пентагон может не сомневаться, что САА освободит страну от ИГ при поддержке ВКС РФ
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    Пушков: Пентагон может не сомневаться, что САА освободит страну от ИГ при поддержке ВКС РФ

    2:44  8 Октября 2017
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    Пушков: Пентагон может не сомневаться в том, что САА освободит страну от ИГ при поддержке ВКС РФ

    Москва, 8 октября. Председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил, что сирийская армия, поддерживаемая ВКС РФ, освободит территорию Сирии от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

    «В Пентагоне могут не сомневаться: армия Сирии при поддержке России освободит страну от ИГ1, даже если США будут мешать. Но лучше бы не мешали», — написал российский сенатор в своем микроблоге в Twitter.

    Ранее Газета.ру сообщала, что руководитель Антитеррористического центра государств-участников СНГ Андрей Новиков сообщил, что к утру 6 октября 2017 года от террористов «Исламского государства»1 силами сирийской армии и ВКС России было освобождено более 91% территории Сирии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Новикова
    #сирия #алексей пушков #исламское государство #пентагон
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