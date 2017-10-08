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Сирия: ВКС РФ поддерживают наступление САА на ИГИЛ в Хомсе
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    Сирия: ВКС РФ поддерживают наступление САА на ИГИЛ в Хомсе

    2:19  8 Октября 2017
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    Сирия: ВКС РФ поддерживают наступление САА на ИГИЛ в Хомсе

    Дамаск, 8 октября. ВКС РФ осуществляют поддержку наступления сирийских правительственных войск на силы запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» под Эль-Карьятейном в провинции Хомс в Сирии. Об этом сообщает Farsnews.

    Накануне официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что США оказывают поддержку боевикам «Исламского государстве»1 на военной базе в Эт-Танфа.

    Он отметил, что прикрытие американцев позволяет ИГИЛ1 атаковать сирийские правительственные войска, а также предпринимать вылазки против мирного населения Сирии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
    #сирия #вкс рф #игил #саа #хомс
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