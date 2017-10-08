Кадыров забил гол в матче со «Звездами Италии», посвященном юбилею Путина

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Грозный, 8 октября. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров забил гол в товарищеском матче, посвященном 65-летию президента РФ Владимира Путина.

Встреча между командами «Лидер-65» и «Звезды Италии» прошла в субботу в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» и закончилась со счетом 6:3 в пользу российских игроков.

Счет в игре открыл Александр Кержаков. Также отличились Роман Широков, Роналдиньо, председатель парламента Чечни Магомед Даудов и министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.

Отметим, что Кадыров был капитаном российской команды.

«Владимир Владимирович является известным во всем мире любителем спорта. Он лично подает пример здорового образа жизни. Я убежден, что футбольный матч станет для него лучшим подарком», — отметил он перед началом игры.