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Общество
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Спорт
Кадыров забил гол в матче со «Звездами Италии», посвященном юбилею Путина
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    Кадыров забил гол в матче со «Звездами Италии», посвященном юбилею Путина

    2:20  8 Октября 2017
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    Кадыров забил гол в матче со «Звездами Италии», посвященном юбилею Путина

    Грозный, 8 октября. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров забил гол в товарищеском матче, посвященном 65-летию президента РФ Владимира Путина.

    Встреча между командами «Лидер-65» и «Звезды Италии» прошла в субботу в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» и закончилась со счетом 6:3 в пользу российских игроков.

    Счет в игре открыл Александр Кержаков. Также отличились Роман Широков, Роналдиньо, председатель парламента Чечни Магомед Даудов и министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.

    Отметим, что Кадыров был капитаном российской команды.

    «Владимир Владимирович является известным во всем мире любителем спорта. Он лично подает пример здорового образа жизни. Я убежден, что футбольный матч станет для него лучшим подарком», — отметил он перед началом игры.

    Автор: Ирина Новикова
    #футбол #владимир путин #рамзан кадыров
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