Умер известный лингвист Вячеслав Иванов

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Москва, 8 октября. Известный лингвист, академик российской академии наук (РАН) Вячеслав Иванов скончался на 89-м году жизни. О его смерти сообщил литературовед Александр Марков в социальной сети Facebook.

Вячеслав Всеволодович написал более тысячи научных работ по лингвистике, семиотике, литературоведению и другим областям знаний. С 2003-го года Иванов занимал должность директора Русской антропологической школы РГГУ.

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