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Общество
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Общество
«ВИМ-Авиа» за 7 октября перевезла почти 700 пассажиров — Минтранс РФ
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    «ВИМ-Авиа» за 7 октября перевезла почти 700 пассажиров — Минтранс РФ

    2:00  8 Октября 2017
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    «ВИМ-Авиа» за 7 октября перевезла почти 700 пассажиров — Минтранс РФ

    Москва, 8 октября. Министерство транспорта РФ сообщило, что в субботу, 7 октября, авиакомпания «ВИМ-Авиа» перевезла почти 700 пассажиров.

    Ведомство отметило, что авиаперевозчик постепенно завершает выполнение зарубежных чартерных программ.

    «За сегодняшний день «ВИМ-Авиа» уже выполнила шесть рейсов, которыми перевезено 672 пассажира», — говорится в сообщении Минтранса.«ВИМ-Авиа» за 7 октября перевезла почти 700 пассажиров — Минтранс РФ

    На 8 октября в расписании авиакомпании заявлены шесть рейсов, в том числе по маршруту Сиань — Внуково, а также по два рейса из Внуково в Анталью и обратно, говорится в материале Газеты.ру.

    Автор: Ирина Новикова
    #вим-авиа #минтранс рф
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