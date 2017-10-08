«ВИМ-Авиа» за 7 октября перевезла почти 700 пассажиров — Минтранс РФ

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Москва, 8 октября. Министерство транспорта РФ сообщило, что в субботу, 7 октября, авиакомпания «ВИМ-Авиа» перевезла почти 700 пассажиров.

Ведомство отметило, что авиаперевозчик постепенно завершает выполнение зарубежных чартерных программ.

«За сегодняшний день «ВИМ-Авиа» уже выполнила шесть рейсов, которыми перевезено 672 пассажира», — говорится в сообщении Минтранса.

На 8 октября в расписании авиакомпании заявлены шесть рейсов, в том числе по маршруту Сиань — Внуково, а также по два рейса из Внуково в Анталью и обратно, говорится в материале Газеты.ру.