Два охранника погибли при обстреле королевского дворца в Саудовской Аравии

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Эр-Рияд, 8 октября. В результате обстрела дворца короля ас-Салама в городе Джидда Саудовской Аравии погибли два сотрудника охраны монарха. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что злоумышленник, открывший огонь, был убит правоохранителями. Уже установлено, что нападавший был подданным Саудовской Аравии.

Сообщается также, что еще трое охранников получили ранения. В автомобиле преступника был найден автомат Калашникова и три «коктейля Молотова», — пишет Газета.ru.