Премьер Испании заверил, что Мадрид не допустит объявления Каталонией независимости

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Мадрид, 8 октября. Глава кабинета министров Испании Мариано Рахой заявил, что власти страны не допустят, чтобы Каталония объявила о независимости.

«Правительство воспрепятствует, чтобы любое объявление независимости во что-то вылилось», — сказал он, подчеркнув, что «Испания останется Испанией, и продолжит ею оставаться еще долго».

Он заверил каталонцев, что «правительство защитит, это его обязанность, единство страны и национальный суверенитет».

Также он отметил, что движение за расширение автономии Каталонии должно основываться на договорах, и должно отстраниться от «экстремистов, радикалов и леворадикальной партии.

Ранее Газета.ру сообщала, что за обретение Каталонией независимости от Испании проголосовали 90% жителей региона, принимавших участие в референдуме.