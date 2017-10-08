Премьер Испании заверил, что Мадрид не допустит объявления Каталонией независимости
Мадрид, 8 октября. Глава кабинета министров Испании Мариано Рахой заявил, что власти страны не допустят, чтобы Каталония объявила о независимости.
«Правительство воспрепятствует, чтобы любое объявление независимости во что-то вылилось», — сказал он, подчеркнув, что «Испания останется Испанией, и продолжит ею оставаться еще долго».
Он заверил каталонцев, что «правительство защитит, это его обязанность, единство страны и национальный суверенитет».
Также он отметил, что движение за расширение автономии Каталонии должно основываться на договорах, и должно отстраниться от «экстремистов, радикалов и леворадикальной партии.
Ранее Газета.ру сообщала, что за обретение Каталонией независимости от Испании проголосовали 90% жителей региона, принимавших участие в референдуме.